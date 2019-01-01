HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Informacija
What is the project about?
Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.
What makes your project unique?
Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.
History of your project.
What’s next for your project?
CEX listings
What can your token be used for?
Pure memecoin
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ETHEREUM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ETHEREUM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ETHEREUM tokenomiką, galite peržiūrėti ETHEREUM tokeno kainą realiuoju laiku!
ETHEREUM kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ETHEREUM? Mūsų ETHEREUM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.