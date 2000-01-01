harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomika
Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.
Ištirkite pagrindinius harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MILLENNIAL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MILLENNIAL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MILLENNIAL tokenomiką, galite peržiūrėti MILLENNIAL tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.