Hanu Yokia (HANU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HANU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HANU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HANU per pastarąją valandą pasikeitė +0.49%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hanu Yokia rinkos kapitalizacija yra $ 22.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HANU apyvartoje yra 149.80T vienetų, o bendras kiekis siekia 593279012345679.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 89.48M
Šiandienos Hanu Yokia kainos pokytis į USD: $ 0.
Hanu Yokia 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hanu Yokia 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hanu Yokia 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.78%
|30 dienų
|$ 0
|-19.17%
|60 dienų
|$ 0
|-0.05%
|90 dienų
|$ 0
|--
$HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: * Business Integrations * Shared Ledger * Secure (Tamper Proof) * Identity Management * Confidential * Audit capabilities * Governance * Business Logic in Smart Contracts * Robust (Viable)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.