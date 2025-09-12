Daugiau apie HANA

Hana (HANA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:25:24(UTC+8)

Hana (HANA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00366262
$ 0.00366262$ 0.00366262

+0.03%

+0.73%

-5.13%

-5.13%

Hana (HANA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HANA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HANA kaina yra $ 0.00366262, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HANA per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hana (HANA) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Hana rinkos kapitalizacija yra $ 221.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HANA apyvartoje yra 8.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 8913101265.703384. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 221.34K

Hana (HANA) kainos istorija USD

Šiandienos Hana kainos pokytis į USD: $ 0.
Hana 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hana 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hana 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.73%
30 dienų$ 0+18.77%
60 dienų$ 0+27.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hana (HANA)

Hana (HANA) is a meme cryptocurrency token on the Ethereum blockchain launched in September 2024. It was taken over by the community and is currently community driven. HANA token is structured to be user-friendly, featuring no buy or sell tax fee, making it accessible for a wide range of traders. Hana, a popular Japanese dog, symbolizes not just a new token but a piece of crypto history reimagined.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Hana (HANA) išteklius

Oficiali svetainė

Hana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hana (HANA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hana (HANA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hana prognozes.

Peržiūrėkite Hana kainos prognozę dabar!

HANA į vietos valiutas

Hana (HANA) Tokenomika

Supratimas apie Hana (HANA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HANAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hana (HANA)

Kiek Hana(HANA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HANA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HANA į USD kaina?
Dabartinė HANA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hana rinkos kapitalizacija?
HANA rinkos kapitalizacija yra $ 221.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HANA apyvartoje?
HANA apyvartoje yra 8.91BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HANA kaina?
HANA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00366262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HANA kaina?
HANA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HANA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HANA yra --USD.
Ar HANA kaina šiais metais kils?
HANA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HANA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:25:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.