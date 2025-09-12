Daugiau apie HAMMER

HAMMER Kainos informacija

HAMMER Oficiali svetainė

HAMMER Tokenomika

HAMMER Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hammer Of Justice logotipas

Hammer Of Justice kaina (HAMMER)

Neįtraukta į sąrašą

1 HAMMER į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hammer Of Justice (HAMMER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:24:45(UTC+8)

Hammer Of Justice (HAMMER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002682
$ 0.00002682$ 0.00002682
24 val. žemiausia
$ 0.00002802
$ 0.00002802$ 0.00002802
24 val. aukščiausia

$ 0.00002682
$ 0.00002682$ 0.00002682

$ 0.00002802
$ 0.00002802$ 0.00002802

$ 0.00067804
$ 0.00067804$ 0.00067804

$ 0.00001207
$ 0.00001207$ 0.00001207

+0.79%

+1.72%

+8.36%

+8.36%

Hammer Of Justice (HAMMER) realiojo laiko kaina yra $0.00002797. Per pastarąsias 24 valandas HAMMER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002682 iki aukščiausios $ 0.00002802 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAMMER kaina yra $ 0.00067804, o žemiausia – $ 0.00001207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAMMER per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hammer Of Justice (HAMMER) rinkos informacija

$ 27.92K
$ 27.92K$ 27.92K

--
----

$ 27.92K
$ 27.92K$ 27.92K

998.31M
998.31M 998.31M

998,314,842.103876
998,314,842.103876 998,314,842.103876

Dabartinė Hammer Of Justice rinkos kapitalizacija yra $ 27.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HAMMER apyvartoje yra 998.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 998314842.103876. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.92K

Hammer Of Justice (HAMMER) kainos istorija USD

Šiandienos Hammer Of Justice kainos pokytis į USD: $ 0.
Hammer Of Justice 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000016763.
Hammer Of Justice 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000026237.
Hammer Of Justice 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000249811543926441.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.72%
30 dienų$ +0.0000016763+5.99%
60 dienų$ +0.0000026237+9.38%
90 dienų$ +0.00000249811543926441+9.81%

Kas yra Hammer Of Justice (HAMMER)

Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hammer Of Justice (HAMMER) išteklius

Oficiali svetainė

Hammer Of Justice kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hammer Of Justice (HAMMER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hammer Of Justice (HAMMER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hammer Of Justice prognozes.

Peržiūrėkite Hammer Of Justice kainos prognozę dabar!

HAMMER į vietos valiutas

Hammer Of Justice (HAMMER) Tokenomika

Supratimas apie Hammer Of Justice (HAMMER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAMMERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hammer Of Justice (HAMMER)

Kiek Hammer Of Justice(HAMMER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAMMER kaina USD valiuta yra 0.00002797USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAMMER į USD kaina?
Dabartinė HAMMER kaina USD valiuta yra $ 0.00002797. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hammer Of Justice rinkos kapitalizacija?
HAMMER rinkos kapitalizacija yra $ 27.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAMMER apyvartoje?
HAMMER apyvartoje yra 998.31MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAMMER kaina?
HAMMER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00067804USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAMMER kaina?
HAMMER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001207USD.
Kokia yra HAMMER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAMMER yra --USD.
Ar HAMMER kaina šiais metais kils?
HAMMER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAMMER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:24:45(UTC+8)

Hammer Of Justice (HAMMER) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.