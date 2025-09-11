Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kaina (HLSCOPE)
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) realiojo laiko kaina yra $1,202.29. Per pastarąsias 24 valandas HLSCOPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1,201.52 iki aukščiausios $ 1,202.89 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HLSCOPE kaina yra $ 1,203.82, o žemiausia – $ 1,152.33.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HLSCOPE per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund rinkos kapitalizacija yra $ 9.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HLSCOPE apyvartoje yra 7.70K vienetų, o bendras kiekis siekia 7700.922007. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.26M
Šiandienos Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kainos pokytis į USD: $ +0.224837.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +6.0039958020.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +12.9810049010.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +29.3918086197573.
|Šiandien
|$ +0.224837
|+0.02%
|30 dienų
|$ +6.0039958020
|+0.50%
|60 dienų
|$ +12.9810049010
|+1.08%
|90 dienų
|$ +29.3918086197573
|+2.51%
For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.
Kiek kainuos Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund prognozes.
Peržiūrėkite Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HLSCOPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.