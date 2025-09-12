Daugiau apie HOL

HOL Kainos informacija

HOL Oficiali svetainė

HOL Tokenomika

HOL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hall of Legends logotipas

Hall of Legends kaina (HOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 HOL į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hall of Legends (HOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:57:56(UTC+8)

Hall of Legends (HOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.148657
$ 0.148657$ 0.148657

$ 0.00000169
$ 0.00000169$ 0.00000169

--

--

-8.62%

-8.62%

Hall of Legends (HOL) realiojo laiko kaina yra $0.0000017. Per pastarąsias 24 valandas HOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOL kaina yra $ 0.148657, o žemiausia – $ 0.00000169.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -8.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hall of Legends (HOL) rinkos informacija

$ 589.18
$ 589.18$ 589.18

--
----

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

345.88M
345.88M 345.88M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Hall of Legends rinkos kapitalizacija yra $ 589.18, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOL apyvartoje yra 345.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.70K

Hall of Legends (HOL) kainos istorija USD

Šiandienos Hall of Legends kainos pokytis į USD: $ 0.
Hall of Legends 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000008025.
Hall of Legends 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000013324.
Hall of Legends 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000011747118154288886.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000008025-47.20%
60 dienų$ -0.0000013324-78.37%
90 dienų$ -0.000011747118154288886-87.35%

Kas yra Hall of Legends (HOL)

Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hall of Legends (HOL) išteklius

Oficiali svetainė

Hall of Legends kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hall of Legends (HOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hall of Legends (HOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hall of Legends prognozes.

Peržiūrėkite Hall of Legends kainos prognozę dabar!

HOL į vietos valiutas

Hall of Legends (HOL) Tokenomika

Supratimas apie Hall of Legends (HOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hall of Legends (HOL)

Kiek Hall of Legends(HOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOL kaina USD valiuta yra 0.0000017USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOL į USD kaina?
Dabartinė HOL kaina USD valiuta yra $ 0.0000017. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hall of Legends rinkos kapitalizacija?
HOL rinkos kapitalizacija yra $ 589.18USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOL apyvartoje?
HOL apyvartoje yra 345.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOL kaina?
HOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.148657USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOL kaina?
HOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000169USD.
Kokia yra HOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOL yra --USD.
Ar HOL kaina šiais metais kils?
HOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:57:56(UTC+8)

Hall of Legends (HOL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.