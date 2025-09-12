Daugiau apie HODL

Half Orange Drinking Lemonade kaina (HODL)

--
----
+1.20%1D
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kainos grafikas realiu laiku
Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01266971
$ 0.01266971$ 0.01266971

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+2.34%

+12.19%

+12.19%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HODL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HODL kaina yra $ 0.01266971, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HODL per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +2.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) rinkos informacija

$ 51.06K
$ 51.06K$ 51.06K

--
----

$ 51.06K
$ 51.06K$ 51.06K

999.71M
999.71M 999.71M

999,713,347.408356
999,713,347.408356 999,713,347.408356

Dabartinė Half Orange Drinking Lemonade rinkos kapitalizacija yra $ 51.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HODL apyvartoje yra 999.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 999713347.408356. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.06K

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) kainos istorija USD

Šiandienos Half Orange Drinking Lemonade kainos pokytis į USD: $ 0.
Half Orange Drinking Lemonade 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Half Orange Drinking Lemonade 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Half Orange Drinking Lemonade 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.34%
30 dienų$ 0+6.10%
60 dienų$ 0+18.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) išteklius

Oficiali svetainė

Half Orange Drinking Lemonade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Half Orange Drinking Lemonade (HODL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Half Orange Drinking Lemonade (HODL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Half Orange Drinking Lemonade prognozes.

Peržiūrėkite Half Orange Drinking Lemonade kainos prognozę dabar!

HODL į vietos valiutas

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomika

Supratimas apie Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HODLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Kiek Half Orange Drinking Lemonade(HODL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HODL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HODL į USD kaina?
Dabartinė HODL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Half Orange Drinking Lemonade rinkos kapitalizacija?
HODL rinkos kapitalizacija yra $ 51.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HODL apyvartoje?
HODL apyvartoje yra 999.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HODL kaina?
HODL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01266971USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HODL kaina?
HODL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HODL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HODL yra --USD.
Ar HODL kaina šiais metais kils?
HODL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HODL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.