HairDAO (HAIR) realiojo laiko kaina yra $65.43. Per pastarąsias 24 valandas HAIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 63.78 iki aukščiausios $ 69.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAIR kaina yra $ 150.38, o žemiausia – $ 2.35.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAIR per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė HairDAO rinkos kapitalizacija yra $ 45.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HAIR apyvartoje yra 694.92K vienetų, o bendras kiekis siekia 1533338.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.98M
Šiandienos HairDAO kainos pokytis į USD: $ -1.36032935201043.
HairDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -8.6871999870.
HairDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +38.9534298930.
HairDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -1.36032935201043
|-2.03%
|30 dienų
|$ -8.6871999870
|-13.27%
|60 dienų
|$ +38.9534298930
|+59.53%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/
