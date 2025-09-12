Daugiau apie $HACK

HACK logotipas

HACK kaina ($HACK)

Neįtraukta į sąrašą

1 $HACK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.90%1D
USD
HACK ($HACK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:56:56(UTC+8)

HACK ($HACK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00268146
$ 0.00268146$ 0.00268146

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

+1.94%

+10.25%

+10.25%

HACK ($HACK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $HACK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $HACK kaina yra $ 0.00268146, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $HACK per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +1.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HACK ($HACK) rinkos informacija

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

888.88M
888.88M 888.88M

888,880,000.0
888,880,000.0 888,880,000.0

Dabartinė HACK rinkos kapitalizacija yra $ 6.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $HACK apyvartoje yra 888.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 888880000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.49K

HACK ($HACK) kainos istorija USD

Šiandienos HACK kainos pokytis į USD: $ 0.
HACK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HACK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HACK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.94%
30 dienų$ 0+30.15%
60 dienų$ 0+33.25%
90 dienų$ 0--

Kas yra HACK ($HACK)

Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token.

HACK ($HACK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

HACK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HACK ($HACK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HACK ($HACK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HACK prognozes.

Peržiūrėkite HACK kainos prognozę dabar!

$HACK į vietos valiutas

HACK ($HACK) Tokenomika

Supratimas apie HACK ($HACK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $HACKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HACK ($HACK)

Kiek HACK($HACK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $HACK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $HACK į USD kaina?
Dabartinė $HACK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HACK rinkos kapitalizacija?
$HACK rinkos kapitalizacija yra $ 6.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $HACK apyvartoje?
$HACK apyvartoje yra 888.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $HACK kaina?
$HACK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00268146USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $HACK kaina?
$HACK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $HACK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $HACK yra --USD.
Ar $HACK kaina šiais metais kils?
$HACK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $HACK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:56:56(UTC+8)

