Celebrating the world's most loyal dog in crypto
Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan
Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide.
The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.
Hachiko Sol (HACHI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Hachiko Sol (HACHI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Hachiko Sol (HACHI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hachiko Sol (HACHI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HACHI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HACHI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HACHI tokenomiką, galite peržiūrėti HACHI tokeno kainą realiuoju laiku!
