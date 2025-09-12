Hacash Diamond kaina (HACD)
-0.00%
-4.37%
-11.03%
-11.03%
Hacash Diamond (HACD) realiojo laiko kaina yra $9.13. Per pastarąsias 24 valandas HACD svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.91 iki aukščiausios $ 9.58 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HACD kaina yra $ 802.49, o žemiausia – $ 5.89.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HACD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -4.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hacash Diamond rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HACD apyvartoje yra 117.88K vienetų, o bendras kiekis siekia 117881.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M
Šiandienos Hacash Diamond kainos pokytis į USD: $ -0.417921013193541.
Hacash Diamond 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.5284496480.
Hacash Diamond 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.2979351780.
Hacash Diamond 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -8.52047423580365.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.417921013193541
|-4.37%
|30 dienų
|$ -1.5284496480
|-16.74%
|60 dienų
|$ -2.2979351780
|-25.16%
|90 dienų
|$ -8.52047423580365
|-48.27%
Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.
