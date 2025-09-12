Daugiau apie HACD

Hacash Diamond logotipas

Hacash Diamond kaina (HACD)

Neįtraukta į sąrašą

1 HACD į USD – tiesioginė kaina:

-4.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Hacash Diamond (HACD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:36:27(UTC+8)

Hacash Diamond (HACD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.00%

-4.37%

-11.03%

-11.03%

Hacash Diamond (HACD) realiojo laiko kaina yra $9.13. Per pastarąsias 24 valandas HACD svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.91 iki aukščiausios $ 9.58 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HACD kaina yra $ 802.49, o žemiausia – $ 5.89.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HACD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -4.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hacash Diamond (HACD) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Hacash Diamond rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HACD apyvartoje yra 117.88K vienetų, o bendras kiekis siekia 117881.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M

Hacash Diamond (HACD) kainos istorija USD

Šiandienos Hacash Diamond kainos pokytis į USD: $ -0.417921013193541.
Hacash Diamond 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.5284496480.
Hacash Diamond 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.2979351780.
Hacash Diamond 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -8.52047423580365.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.417921013193541-4.37%
30 dienų$ -1.5284496480-16.74%
60 dienų$ -2.2979351780-25.16%
90 dienų$ -8.52047423580365-48.27%

Kas yra Hacash Diamond (HACD)

Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hacash Diamond (HACD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Hacash Diamond kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hacash Diamond (HACD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hacash Diamond (HACD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hacash Diamond prognozes.

Peržiūrėkite Hacash Diamond kainos prognozę dabar!

HACD į vietos valiutas

Hacash Diamond (HACD) Tokenomika

Supratimas apie Hacash Diamond (HACD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HACDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hacash Diamond (HACD)

Kiek Hacash Diamond(HACD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HACD kaina USD valiuta yra 9.13USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HACD į USD kaina?
Dabartinė HACD kaina USD valiuta yra $ 9.13. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hacash Diamond rinkos kapitalizacija?
HACD rinkos kapitalizacija yra $ 1.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HACD apyvartoje?
HACD apyvartoje yra 117.88KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HACD kaina?
HACD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 802.49USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HACD kaina?
HACD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 5.89USD.
Kokia yra HACD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HACD yra --USD.
Ar HACD kaina šiais metais kils?
HACD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HACD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:36:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.