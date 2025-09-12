Daugiau apie HABI

Habi logotipas

Habi kaina (HABI)

Neįtraukta į sąrašą

1 HABI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
Habi (HABI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:56:17(UTC+8)

Habi (HABI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Habi (HABI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HABI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HABI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HABI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Habi (HABI) rinkos informacija

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

990.94M
990.94M 990.94M

990,936,372.136956
990,936,372.136956 990,936,372.136956

Dabartinė Habi rinkos kapitalizacija yra $ 12.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HABI apyvartoje yra 990.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 990936372.136956. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.20K

Habi (HABI) kainos istorija USD

Šiandienos Habi kainos pokytis į USD: $ 0.
Habi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Habi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Habi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+5.52%
60 dienų$ 0+28.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra Habi (HABI)

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

Habi (HABI) išteklius

Oficiali svetainė

Habi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Habi (HABI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Habi (HABI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Habi prognozes.

Peržiūrėkite Habi kainos prognozę dabar!

HABI į vietos valiutas

Habi (HABI) Tokenomika

Supratimas apie Habi (HABI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HABIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Habi (HABI)

Kiek Habi(HABI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HABI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HABI į USD kaina?
Dabartinė HABI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Habi rinkos kapitalizacija?
HABI rinkos kapitalizacija yra $ 12.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HABI apyvartoje?
HABI apyvartoje yra 990.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HABI kaina?
HABI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HABI kaina?
HABI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HABI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HABI yra --USD.
Ar HABI kaina šiais metais kils?
HABI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HABI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:56:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.