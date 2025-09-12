Daugiau apie H4CK

H4CK Kainos informacija

H4CK Oficiali svetainė

H4CK Tokenomika

H4CK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

H4CK Terminal by Virtuals logotipas

H4CK Terminal by Virtuals kaina (H4CK)

Neįtraukta į sąrašą

1 H4CK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021096
$0.00021096$0.00021096
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:50:35(UTC+8)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00020448
$ 0.00020448$ 0.00020448
24 val. žemiausia
$ 0.00021404
$ 0.00021404$ 0.00021404
24 val. aukščiausia

$ 0.00020448
$ 0.00020448$ 0.00020448

$ 0.00021404
$ 0.00021404$ 0.00021404

$ 0.02680961
$ 0.02680961$ 0.02680961

$ 0.00008458
$ 0.00008458$ 0.00008458

+0.42%

-0.70%

+13.63%

+13.63%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) realiojo laiko kaina yra $0.00021096. Per pastarąsias 24 valandas H4CK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020448 iki aukščiausios $ 0.00021404 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia H4CK kaina yra $ 0.02680961, o žemiausia – $ 0.00008458.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, H4CK per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) rinkos informacija

$ 208.70K
$ 208.70K$ 208.70K

--
----

$ 208.70K
$ 208.70K$ 208.70K

990.39M
990.39M 990.39M

990,394,624.5211899
990,394,624.5211899 990,394,624.5211899

Dabartinė H4CK Terminal by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 208.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. H4CK apyvartoje yra 990.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 990394624.5211899. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 208.70K

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) kainos istorija USD

Šiandienos H4CK Terminal by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
H4CK Terminal by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000425622.
H4CK Terminal by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000977160.
H4CK Terminal by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004459102391254487.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.70%
30 dienų$ -0.0000425622-20.17%
60 dienų$ -0.0000977160-46.31%
90 dienų$ -0.0004459102391254487-67.88%

Kas yra H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) išteklius

Oficiali svetainė

H4CK Terminal by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes H4CK Terminal by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite H4CK Terminal by Virtuals kainos prognozę dabar!

H4CK į vietos valiutas

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomika

Supratimas apie H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie H4CKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

Kiek H4CK Terminal by Virtuals(H4CK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė H4CK kaina USD valiuta yra 0.00021096USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė H4CK į USD kaina?
Dabartinė H4CK kaina USD valiuta yra $ 0.00021096. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra H4CK Terminal by Virtuals rinkos kapitalizacija?
H4CK rinkos kapitalizacija yra $ 208.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra H4CK apyvartoje?
H4CK apyvartoje yra 990.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) H4CK kaina?
H4CK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02680961USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) H4CK kaina?
H4CK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00008458USD.
Kokia yra H4CK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis H4CK yra --USD.
Ar H4CK kaina šiais metais kils?
H4CK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite H4CK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:50:35(UTC+8)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.