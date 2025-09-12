Daugiau apie GYOZA

Gyoza kaina (GYOZA)

1 GYOZA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00036252
$0.00036252$0.00036252
0.00%1D
Gyoza (GYOZA) kainos grafikas realiu laiku
Gyoza (GYOZA) kainos informacija (USD)

Gyoza (GYOZA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GYOZA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GYOZA kaina yra $ 0.00428771, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GYOZA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė Gyoza rinkos kapitalizacija yra $ 357.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GYOZA apyvartoje yra 986.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 362.52K

Gyoza (GYOZA) kainos istorija USD

Kas yra Gyoza (GYOZA)

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gyoza kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gyoza (GYOZA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gyoza (GYOZA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gyoza prognozes.

Peržiūrėkite Gyoza kainos prognozę dabar!

GYOZA į vietos valiutas

Gyoza (GYOZA) Tokenomika

Supratimas apie Gyoza (GYOZA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GYOZAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gyoza (GYOZA)

Kiek Gyoza(GYOZA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GYOZA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GYOZA į USD kaina?
Dabartinė GYOZA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gyoza rinkos kapitalizacija?
GYOZA rinkos kapitalizacija yra $ 357.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GYOZA apyvartoje?
GYOZA apyvartoje yra 986.86MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GYOZA kaina?
GYOZA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00428771USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GYOZA kaina?
GYOZA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GYOZA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GYOZA yra --USD.
Ar GYOZA kaina šiais metais kils?
GYOZA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GYOZA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.