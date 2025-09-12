Gyoza kaina (GYOZA)
--
--
-20.28%
-20.28%
Gyoza (GYOZA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GYOZA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GYOZA kaina yra $ 0.00428771, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GYOZA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gyoza rinkos kapitalizacija yra $ 357.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GYOZA apyvartoje yra 986.86M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 362.52K
Šiandienos Gyoza kainos pokytis į USD: $ 0.
Gyoza 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gyoza 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gyoza 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-24.98%
|60 dienų
|$ 0
|-26.20%
|90 dienų
|$ 0
|--
GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.
