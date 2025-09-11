Daugiau apie GYAT

GYAT Coin logotipas

GYAT Coin kaina (GYAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 GYAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00333413
-8.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
GYAT Coin (GYAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:18:15(UTC+8)

GYAT Coin (GYAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0033017
24 val. žemiausia
$ 0.00366941
24 val. aukščiausia

$ 0.0033017
$ 0.00366941
$ 0.02603769
$ 0.00105088
-0.71%

-8.22%

-10.35%

-10.35%

GYAT Coin (GYAT) realiojo laiko kaina yra $0.00333413. Per pastarąsias 24 valandas GYAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0033017 iki aukščiausios $ 0.00366941 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GYAT kaina yra $ 0.02603769, o žemiausia – $ 0.00105088.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GYAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – -8.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GYAT Coin (GYAT) rinkos informacija

$ 3.33M
--
$ 3.33M
999.99M
999,988,613.0
Dabartinė GYAT Coin rinkos kapitalizacija yra $ 3.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GYAT apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999988613.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.33M

GYAT Coin (GYAT) kainos istorija USD

Šiandienos GYAT Coin kainos pokytis į USD: $ -0.000298870126558.
GYAT Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0032358578.
GYAT Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005730435.
GYAT Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000298870126558-8.22%
30 dienų$ +0.0032358578+97.05%
60 dienų$ +0.0005730435+17.19%
90 dienų$ 0--

Kas yra GYAT Coin (GYAT)

GYAT Coin (GYAT) išteklius

Oficiali svetainė

GYAT Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GYAT Coin (GYAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GYAT Coin (GYAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GYAT Coin prognozes.

Peržiūrėkite GYAT Coin kainos prognozę dabar!

GYAT į vietos valiutas

GYAT Coin (GYAT) Tokenomika

Supratimas apie GYAT Coin (GYAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GYATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GYAT Coin (GYAT)

Kiek GYAT Coin(GYAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GYAT kaina USD valiuta yra 0.00333413USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GYAT į USD kaina?
Dabartinė GYAT kaina USD valiuta yra $ 0.00333413. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GYAT Coin rinkos kapitalizacija?
GYAT rinkos kapitalizacija yra $ 3.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GYAT apyvartoje?
GYAT apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GYAT kaina?
GYAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02603769USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GYAT kaina?
GYAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00105088USD.
Kokia yra GYAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GYAT yra --USD.
Ar GYAT kaina šiais metais kils?
GYAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GYAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:18:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.