GulfCoin (GULF) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieGulfCoin (GULF), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
GulfCoin (GULF) Informacija

The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities.

Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited.

Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch

Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods.

GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools.

Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products.

GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases.

Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games.

Oficiali svetainė:
https://gulfofficial.com

GulfCoin (GULF) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius GulfCoin (GULF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 467.94K
$ 467.94K
Bendra pasiūla:
$ 5.00B
$ 5.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 151.04M
$ 151.04M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 15.49M
$ 15.49M
Visų laikų rekordas:
$ 0.102131
$ 0.102131
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00309809
$ 0.00309809

GulfCoin (GULF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GulfCoin (GULF) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GULF tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GULF tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GULF tokenomiką, galite peržiūrėti GULF tokeno kainą realiuoju laiku!

GULF kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GULF? Mūsų GULF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

