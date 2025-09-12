Daugiau apie GRUMP

Grumpie logotipas

Grumpie kaina (GRUMP)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRUMP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grumpie (GRUMP) kainos grafikas realiu laiku
Grumpie (GRUMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Grumpie (GRUMP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRUMP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRUMP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Grumpie (GRUMP) rinkos informacija

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

--
----

$ 14.72K
$ 14.72K$ 14.72K

569.61M
569.61M 569.61M

569,608,429.76
569,608,429.76 569,608,429.76

Dabartinė Grumpie rinkos kapitalizacija yra $ 14.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRUMP apyvartoje yra 569.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 569608429.76. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.72K

Grumpie (GRUMP) kainos istorija USD

Šiandienos Grumpie kainos pokytis į USD: $ 0.
Grumpie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Grumpie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Grumpie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+18.40%
60 dienų$ 0+17.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Grumpie (GRUMP)

This project is meme coin about a Grumpy cat wearing beanie. this is a unique meme coin that has never launched before and the cuteness of this cat has captured millions of hearts all over the world. this coin has no real world impact or value. this is simply a meme coin and the price can be volatile, therefore we strongly advise that no one should invest money that they cannot afford to lose. as crypto currencies in general are volatile and cannot be predicted.

Grumpie (GRUMP) išteklius

Oficiali svetainė

Grumpie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Grumpie (GRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grumpie (GRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grumpie prognozes.

Peržiūrėkite Grumpie kainos prognozę dabar!

GRUMP į vietos valiutas

Grumpie (GRUMP) Tokenomika

Supratimas apie Grumpie (GRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Grumpie (GRUMP)

Kiek Grumpie(GRUMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRUMP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRUMP į USD kaina?
Dabartinė GRUMP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Grumpie rinkos kapitalizacija?
GRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 14.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRUMP apyvartoje?
GRUMP apyvartoje yra 569.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRUMP kaina?
GRUMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRUMP kaina?
GRUMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GRUMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRUMP yra --USD.
Ar GRUMP kaina šiais metais kils?
GRUMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRUMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.