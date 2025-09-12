Daugiau apie GRV

GRV Kainos informacija

GRV Oficiali svetainė

GRV Tokenomika

GRV Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GroveCoin logotipas

GroveCoin kaina (GRV)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00535513
$0.00535513$0.00535513
+4.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GroveCoin (GRV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:05:37(UTC+8)

GroveCoin (GRV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00502771
$ 0.00502771$ 0.00502771
24 val. žemiausia
$ 0.00542998
$ 0.00542998$ 0.00542998
24 val. aukščiausia

$ 0.00502771
$ 0.00502771$ 0.00502771

$ 0.00542998
$ 0.00542998$ 0.00542998

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+5.67%

+4.38%

+4.38%

GroveCoin (GRV) realiojo laiko kaina yra $0.00535584. Per pastarąsias 24 valandas GRV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00502771 iki aukščiausios $ 0.00542998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRV kaina yra $ 1.63, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRV per pastarąją valandą pasikeitė -0.34%, per 24 valandas – +5.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GroveCoin (GRV) rinkos informacija

$ 398.75K
$ 398.75K$ 398.75K

--
----

$ 424.19K
$ 424.19K$ 424.19K

74.45M
74.45M 74.45M

79,200,835.4110327
79,200,835.4110327 79,200,835.4110327

Dabartinė GroveCoin rinkos kapitalizacija yra $ 398.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRV apyvartoje yra 74.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 79200835.4110327. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 424.19K

GroveCoin (GRV) kainos istorija USD

Šiandienos GroveCoin kainos pokytis į USD: $ +0.00028758.
GroveCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000039188.
GroveCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0033353638.
GroveCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0018136810605512866.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00028758+5.67%
30 dienų$ +0.0000039188+0.07%
60 dienų$ +0.0033353638+62.28%
90 dienų$ +0.0018136810605512866+51.20%

Kas yra GroveCoin (GRV)

Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GroveCoin (GRV) išteklius

Oficiali svetainė

GroveCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GroveCoin (GRV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GroveCoin (GRV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GroveCoin prognozes.

Peržiūrėkite GroveCoin kainos prognozę dabar!

GRV į vietos valiutas

GroveCoin (GRV) Tokenomika

Supratimas apie GroveCoin (GRV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GroveCoin (GRV)

Kiek GroveCoin(GRV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRV kaina USD valiuta yra 0.00535584USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRV į USD kaina?
Dabartinė GRV kaina USD valiuta yra $ 0.00535584. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GroveCoin rinkos kapitalizacija?
GRV rinkos kapitalizacija yra $ 398.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRV apyvartoje?
GRV apyvartoje yra 74.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRV kaina?
GRV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.63USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRV kaina?
GRV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GRV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRV yra --USD.
Ar GRV kaina šiais metais kils?
GRV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:05:37(UTC+8)

GroveCoin (GRV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.