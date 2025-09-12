Grizzly Honey kaina (GHNY)
0.00%
+0.41%
+4.81%
+4.81%
Grizzly Honey (GHNY) realiojo laiko kaina yra $0.02702222. Per pastarąsias 24 valandas GHNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02685408 iki aukščiausios $ 0.02707392 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHNY kaina yra $ 91.71, o žemiausia – $ 0.01863912.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHNY per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Grizzly Honey rinkos kapitalizacija yra $ 39.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GHNY apyvartoje yra 1.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 1479704.601155371. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.99K
Šiandienos Grizzly Honey kainos pokytis į USD: $ +0.00011126.
Grizzly Honey 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015039838.
Grizzly Honey 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0039074265.
Grizzly Honey 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003983270059151733.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00011126
|+0.41%
|30 dienų
|$ -0.0015039838
|-5.56%
|60 dienų
|$ +0.0039074265
|+14.46%
|90 dienų
|$ +0.003983270059151733
|+17.29%
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
Supratimas apie Grizzly Honey (GHNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
