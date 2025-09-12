Daugiau apie CITADAIL

CITADAIL Kainos informacija

CITADAIL Oficiali svetainė

CITADAIL Tokenomika

CITADAIL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Griffain New Hedge Fund logotipas

Griffain New Hedge Fund kaina (CITADAIL)

Neįtraukta į sąrašą

1 CITADAIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00058971
$0.00058971$0.00058971
-6.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:35:48(UTC+8)

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00054321
$ 0.00054321$ 0.00054321
24 val. žemiausia
$ 0.00064668
$ 0.00064668$ 0.00064668
24 val. aukščiausia

$ 0.00054321
$ 0.00054321$ 0.00054321

$ 0.00064668
$ 0.00064668$ 0.00064668

$ 0.04870041
$ 0.04870041$ 0.04870041

$ 0.00032202
$ 0.00032202$ 0.00032202

+0.03%

-5.99%

-19.89%

-19.89%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) realiojo laiko kaina yra $0.00059059. Per pastarąsias 24 valandas CITADAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00054321 iki aukščiausios $ 0.00064668 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CITADAIL kaina yra $ 0.04870041, o žemiausia – $ 0.00032202.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CITADAIL per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -5.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) rinkos informacija

$ 590.59K
$ 590.59K$ 590.59K

--
----

$ 590.59K
$ 590.59K$ 590.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Griffain New Hedge Fund rinkos kapitalizacija yra $ 590.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CITADAIL apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 590.59K

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) kainos istorija USD

Šiandienos Griffain New Hedge Fund kainos pokytis į USD: $ 0.
Griffain New Hedge Fund 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002730987.
Griffain New Hedge Fund 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003176281.
Griffain New Hedge Fund 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003405151621400569.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-5.99%
30 dienų$ -0.0002730987-46.24%
60 dienų$ -0.0003176281-53.78%
90 dienų$ -0.0003405151621400569-36.57%

Kas yra Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) išteklius

Oficiali svetainė

Griffain New Hedge Fund kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Griffain New Hedge Fund prognozes.

Peržiūrėkite Griffain New Hedge Fund kainos prognozę dabar!

CITADAIL į vietos valiutas

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomika

Supratimas apie Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CITADAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Kiek Griffain New Hedge Fund(CITADAIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CITADAIL kaina USD valiuta yra 0.00059059USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CITADAIL į USD kaina?
Dabartinė CITADAIL kaina USD valiuta yra $ 0.00059059. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Griffain New Hedge Fund rinkos kapitalizacija?
CITADAIL rinkos kapitalizacija yra $ 590.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CITADAIL apyvartoje?
CITADAIL apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CITADAIL kaina?
CITADAIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04870041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CITADAIL kaina?
CITADAIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00032202USD.
Kokia yra CITADAIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CITADAIL yra --USD.
Ar CITADAIL kaina šiais metais kils?
CITADAIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CITADAIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:35:48(UTC+8)

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.