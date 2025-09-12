Daugiau apie GREG

greg16676935420 kaina (GREG)

Neįtraukta į sąrašą

1 GREG į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003962
+3.30%1D
mexc
USD
greg16676935420 (GREG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:49:42(UTC+8)

greg16676935420 (GREG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00124673
$ 0
+0.75%

+3.30%

+10.74%

+10.74%

greg16676935420 (GREG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GREG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GREG kaina yra $ 0.00124673, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GREG per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – +3.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

greg16676935420 (GREG) rinkos informacija

$ 396.16K
--
$ 396.16K
999.90M
999,899,531.82
Dabartinė greg16676935420 rinkos kapitalizacija yra $ 396.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GREG apyvartoje yra 999.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 999899531.82. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 396.16K

greg16676935420 (GREG) kainos istorija USD

Šiandienos greg16676935420 kainos pokytis į USD: $ 0.
greg16676935420 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
greg16676935420 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
greg16676935420 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.30%
30 dienų$ 0+0.55%
60 dienų$ 0-31.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra greg16676935420 (GREG)

im $greg I like football and stocks and my birthday im from kentuckey. I'm a investor. I like to golf at the golf course (unofficial community takeover)

greg16676935420 (GREG) išteklius

Oficiali svetainė

greg16676935420 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos greg16676935420 (GREG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų greg16676935420 (GREG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes greg16676935420 prognozes.

Peržiūrėkite greg16676935420 kainos prognozę dabar!

GREG į vietos valiutas

greg16676935420 (GREG) Tokenomika

Supratimas apie greg16676935420 (GREG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GREGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie greg16676935420 (GREG)

Kiek greg16676935420(GREG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GREG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GREG į USD kaina?
Dabartinė GREG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra greg16676935420 rinkos kapitalizacija?
GREG rinkos kapitalizacija yra $ 396.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GREG apyvartoje?
GREG apyvartoje yra 999.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GREG kaina?
GREG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00124673USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GREG kaina?
GREG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GREG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GREG yra --USD.
Ar GREG kaina šiais metais kils?
GREG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GREG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.