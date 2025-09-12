Daugiau apie CBD

Greenheart CBD logotipas

Greenheart CBD kaina (CBD)

Neįtraukta į sąrašą

1 CBD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00262505
$0.00262505$0.00262505
+0.10%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Greenheart CBD (CBD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:54:22(UTC+8)

Greenheart CBD (CBD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00261559
24 val. žemiausia
$ 0.00262838
24 val. aukščiausia

$ 0.00261559
$ 0.00262838
$ 0.274499
$ 0
--

+0.18%

+3.27%

+3.27%

Greenheart CBD (CBD) realiojo laiko kaina yra $0.00262505. Per pastarąsias 24 valandas CBD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00261559 iki aukščiausios $ 0.00262838 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBD kaina yra $ 0.274499, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Greenheart CBD (CBD) rinkos informacija

$ 0.00
--
$ 393.76K
0.00
150,000,000.0
Dabartinė Greenheart CBD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CBD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 393.76K

Greenheart CBD (CBD) kainos istorija USD

Šiandienos Greenheart CBD kainos pokytis į USD: $ 0.
Greenheart CBD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0302292197.
Greenheart CBD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0253110654.
Greenheart CBD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.18%
30 dienų$ +0.0302292197+1,151.57%
60 dienų$ +0.0253110654+964.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra Greenheart CBD (CBD)

We're a leading CBD tech company using DeFi, blockchain, and crypto to bring the agricultural industry into the 21st century!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Greenheart CBD (CBD) išteklius

Oficiali svetainė

Greenheart CBD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Greenheart CBD (CBD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Greenheart CBD (CBD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Greenheart CBD prognozes.

Peržiūrėkite Greenheart CBD kainos prognozę dabar!

CBD į vietos valiutas

Greenheart CBD (CBD) Tokenomika

Supratimas apie Greenheart CBD (CBD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Greenheart CBD (CBD)

Kiek Greenheart CBD(CBD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CBD kaina USD valiuta yra 0.00262505USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CBD į USD kaina?
Dabartinė CBD kaina USD valiuta yra $ 0.00262505. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Greenheart CBD rinkos kapitalizacija?
CBD rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CBD apyvartoje?
CBD apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CBD kaina?
CBD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.274499USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CBD kaina?
CBD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CBD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CBD yra --USD.
Ar CBD kaina šiais metais kils?
CBD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CBD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:54:22(UTC+8)

Greenheart CBD (CBD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

