GRABWAY (GRAB) realiojo laiko kaina yra $0.064955. Per pastarąsias 24 valandas GRAB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.061071 iki aukščiausios $ 0.068782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAB kaina yra $ 0.18613, o žemiausia – $ 0.03602286.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAB per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GRABWAY rinkos kapitalizacija yra $ 2.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRAB apyvartoje yra 33.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 60000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.90M
Šiandienos GRABWAY kainos pokytis į USD: $ +0.00076876.
GRABWAY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0242244281.
GRABWAY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020379111.
GRABWAY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00076876
|+1.20%
|30 dienų
|$ -0.0242244281
|-37.29%
|60 dienų
|$ -0.0020379111
|-3.13%
|90 dienų
|$ 0
|--
GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.