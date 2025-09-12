Gourmet Galaxy kaina (GUM)
Gourmet Galaxy (GUM) realiojo laiko kaina yra $0.01045445. Per pastarąsias 24 valandas GUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00742451 iki aukščiausios $ 0.01050143 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUM kaina yra $ 3.82, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUM per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +18.21%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gourmet Galaxy rinkos kapitalizacija yra $ 34.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUM apyvartoje yra 3.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 209.19K
Šiandienos Gourmet Galaxy kainos pokytis į USD: $ +0.00161061.
Gourmet Galaxy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014388888.
Gourmet Galaxy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025117161.
Gourmet Galaxy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002274344134506783.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00161061
|+18.21%
|30 dienų
|$ +0.0014388888
|+13.76%
|60 dienų
|$ +0.0025117161
|+24.03%
|90 dienų
|$ +0.002274344134506783
|+27.80%
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
