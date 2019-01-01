GORF (GORF) Tokenomika
GORF – The First Frog on Abstract
GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress.
In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum.
GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance.
At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different.
GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
GORF (GORF) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius GORF (GORF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
GORF (GORF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GORF (GORF) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GORF tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GORF tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GORF tokenomiką, galite peržiūrėti GORF tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.