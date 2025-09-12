GOOSEAI kaina (GOOSE)
GOOSEAI (GOOSE) realiojo laiko kaina yra $0.0000319. Per pastarąsias 24 valandas GOOSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOOSE kaina yra $ 0.0002086, o žemiausia – $ 0.00002496.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOOSE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GOOSEAI rinkos kapitalizacija yra $ 31.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOOSE apyvartoje yra 999.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 999104339.650013. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.88K
Šiandienos GOOSEAI kainos pokytis į USD: $ 0.
GOOSEAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000029322.
GOOSEAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000030644.
GOOSEAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00003626790964818352.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0000029322
|+9.19%
|60 dienų
|$ -0.0000030644
|-9.60%
|90 dienų
|$ -0.00003626790964818352
|-53.20%
$GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven.
