Goose Finance (EGG) realiojo laiko kaina yra $0.00776423. Per pastarąsias 24 valandas EGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00772693 iki aukščiausios $ 0.00785266 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EGG kaina yra $ 172.51, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EGG per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Goose Finance rinkos kapitalizacija yra $ 319.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EGG apyvartoje yra 41.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 41508399.18932589. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 322.18K
Šiandienos Goose Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Goose Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002449164.
Goose Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000162870.
Goose Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000518566534643994.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.12%
|30 dienų
|$ -0.0002449164
|-3.15%
|60 dienų
|$ +0.0000162870
|+0.21%
|90 dienų
|$ -0.000518566534643994
|-6.26%
Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.
