gooch coin kaina (GOOCH COIN)
+0.64%
+9.92%
+19.47%
+19.47%
gooch coin (GOOCH COIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOOCH COIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOOCH COIN kaina yra $ 0.00318822, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOOCH COIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – +9.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė gooch coin rinkos kapitalizacija yra $ 56.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOOCH COIN apyvartoje yra 999.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 999425789.073382. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.31K
Šiandienos gooch coin kainos pokytis į USD: $ 0.
gooch coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gooch coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gooch coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+9.92%
|30 dienų
|$ 0
|+14.90%
|60 dienų
|$ 0
|+5.23%
|90 dienų
|$ 0
|--
gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”
