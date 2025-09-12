Daugiau apie GONDOLA

GONDOLA Kainos informacija

GONDOLA Oficiali svetainė

GONDOLA Tokenomika

GONDOLA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Gondola logotipas

Gondola kaina (GONDOLA)

Neįtraukta į sąrašą

1 GONDOLA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Gondola (GONDOLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:48:54(UTC+8)

Gondola (GONDOLA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.44%

+4.56%

+5.85%

+5.85%

Gondola (GONDOLA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GONDOLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GONDOLA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GONDOLA per pastarąją valandą pasikeitė +1.44%, per 24 valandas – +4.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gondola (GONDOLA) rinkos informacija

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Gondola rinkos kapitalizacija yra $ 1.69M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GONDOLA apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.69M

Gondola (GONDOLA) kainos istorija USD

Šiandienos Gondola kainos pokytis į USD: $ 0.
Gondola 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gondola 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gondola 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.56%
30 dienų$ 0-14.58%
60 dienų$ 0+292.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Gondola (GONDOLA)

Gondola is a Community run token based around the Finnish meme Gondola. First appearing in 2015, Gondola has become a meme centered on quiet reflection and observation. This project intends to bring like-minded Gondola lovers together, to further create and share Gondola memes.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gondola (GONDOLA) išteklius

Oficiali svetainė

Gondola kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gondola (GONDOLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gondola (GONDOLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gondola prognozes.

Peržiūrėkite Gondola kainos prognozę dabar!

GONDOLA į vietos valiutas

Gondola (GONDOLA) Tokenomika

Supratimas apie Gondola (GONDOLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GONDOLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gondola (GONDOLA)

Kiek Gondola(GONDOLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GONDOLA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GONDOLA į USD kaina?
Dabartinė GONDOLA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gondola rinkos kapitalizacija?
GONDOLA rinkos kapitalizacija yra $ 1.69MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GONDOLA apyvartoje?
GONDOLA apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GONDOLA kaina?
GONDOLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GONDOLA kaina?
GONDOLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GONDOLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GONDOLA yra --USD.
Ar GONDOLA kaina šiais metais kils?
GONDOLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GONDOLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:48:54(UTC+8)

Gondola (GONDOLA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.