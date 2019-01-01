GoldPesa Option (GPO) Tokenomika
GoldPesa Option (GPO) Informacija
GoldPesa's entire ecosystem is powered by decentralized smart contracts that are ownerless, trustless, immutable, non-upgradable, and censorship-resistant.
GoldPesa tokens are 100% fair-launched with permanently locked liquidity on Uniswap V4, ensuring deep, unfragmented liquidity, full transparency, and absolute stability. No team allocation. No airdrops. No freebies. Simply the world's most advanced form of money.
GPO is designed for institutions and large buyers seeking to purchase anywhere between $5,000 and $10,000,000, offering access to deep liquidity while minimizing market impact.
You can purchase GPO exclusively on Uniswap, as part of our commitment to a 100% DeFi ecosystem.
GoldPesa Option (GPO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius GoldPesa Option (GPO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
GoldPesa Option (GPO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GoldPesa Option (GPO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GPO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GPO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GPO tokenomiką, galite peržiūrėti GPO tokeno kainą realiuoju laiku!
GPO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda GPO? Mūsų GPO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.