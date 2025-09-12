Daugiau apie GPO

GoldPesa Option kaina (GPO)

1 GPO į USD – tiesioginė kaina:

$1.19
$1.19
+1.80%1D
GoldPesa Option (GPO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:53:47(UTC+8)

GoldPesa Option (GPO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.16
$ 1.16
24 val. žemiausia
$ 1.23
$ 1.23
24 val. aukščiausia

$ 1.16
$ 1.16

$ 1.23
$ 1.23

$ 1.74
$ 1.74

$ 0.01880128
$ 0.01880128

+0.10%

+1.83%

+18.92%

+18.92%

GoldPesa Option (GPO) realiojo laiko kaina yra $1.19. Per pastarąsias 24 valandas GPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.16 iki aukščiausios $ 1.23 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPO kaina yra $ 1.74, o žemiausia – $ 0.01880128.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPO per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoldPesa Option (GPO) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 118.88M
$ 118.88M

0.00
0.00

100,000,000.0
100,000,000.0

Dabartinė GoldPesa Option rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GPO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.88M

GoldPesa Option (GPO) kainos istorija USD

Šiandienos GoldPesa Option kainos pokytis į USD: $ +0.02132562.
GoldPesa Option 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5330383660.
GoldPesa Option 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4721444000.
GoldPesa Option 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3704048486082248.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02132562+1.83%
30 dienų$ +0.5330383660+44.79%
60 dienų$ +0.4721444000+39.68%
90 dienų$ +0.3704048486082248+45.19%

Kas yra GoldPesa Option (GPO)

GoldPesa's entire ecosystem is powered by decentralized smart contracts that are ownerless, trustless, immutable, non-upgradable, and censorship-resistant. GoldPesa tokens are 100% fair-launched with permanently locked liquidity on Uniswap V4, ensuring deep, unfragmented liquidity, full transparency, and absolute stability. No team allocation. No airdrops. No freebies. Simply the world's most advanced form of money. GPO is designed for institutions and large buyers seeking to purchase anywhere between $5,000 and $10,000,000, offering access to deep liquidity while minimizing market impact. You can purchase GPO exclusively on Uniswap, as part of our commitment to a 100% DeFi ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GoldPesa Option (GPO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GoldPesa Option kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoldPesa Option (GPO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoldPesa Option (GPO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoldPesa Option prognozes.

Peržiūrėkite GoldPesa Option kainos prognozę dabar!

GPO į vietos valiutas

GoldPesa Option (GPO) Tokenomika

Supratimas apie GoldPesa Option (GPO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GPOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoldPesa Option (GPO)

Kiek GoldPesa Option(GPO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GPO kaina USD valiuta yra 1.19USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GPO į USD kaina?
Dabartinė GPO kaina USD valiuta yra $ 1.19. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoldPesa Option rinkos kapitalizacija?
GPO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GPO apyvartoje?
GPO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GPO kaina?
GPO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GPO kaina?
GPO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01880128USD.
Kokia yra GPO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GPO yra --USD.
Ar GPO kaina šiais metais kils?
GPO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GPO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:53:47(UTC+8)

