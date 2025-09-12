GoldPesa Option kaina (GPO)
+0.10%
+1.83%
+18.92%
+18.92%
GoldPesa Option (GPO) realiojo laiko kaina yra $1.19. Per pastarąsias 24 valandas GPO svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.16 iki aukščiausios $ 1.23 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GPO kaina yra $ 1.74, o žemiausia – $ 0.01880128.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GPO per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GoldPesa Option rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GPO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.88M
Šiandienos GoldPesa Option kainos pokytis į USD: $ +0.02132562.
GoldPesa Option 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5330383660.
GoldPesa Option 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4721444000.
GoldPesa Option 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3704048486082248.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.02132562
|+1.83%
|30 dienų
|$ +0.5330383660
|+44.79%
|60 dienų
|$ +0.4721444000
|+39.68%
|90 dienų
|$ +0.3704048486082248
|+45.19%
GoldPesa's entire ecosystem is powered by decentralized smart contracts that are ownerless, trustless, immutable, non-upgradable, and censorship-resistant. GoldPesa tokens are 100% fair-launched with permanently locked liquidity on Uniswap V4, ensuring deep, unfragmented liquidity, full transparency, and absolute stability. No team allocation. No airdrops. No freebies. Simply the world's most advanced form of money. GPO is designed for institutions and large buyers seeking to purchase anywhere between $5,000 and $10,000,000, offering access to deep liquidity while minimizing market impact. You can purchase GPO exclusively on Uniswap, as part of our commitment to a 100% DeFi ecosystem.
