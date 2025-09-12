Daugiau apie GKAPPA

GKAPPA Kainos informacija

GKAPPA Oficiali svetainė

GKAPPA Tokenomika

GKAPPA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Golden Kappa logotipas

Golden Kappa kaina (GKAPPA)

Neįtraukta į sąrašą

1 GKAPPA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Golden Kappa (GKAPPA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:04:16(UTC+8)

Golden Kappa (GKAPPA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+4.28%

+8.98%

+8.98%

Golden Kappa (GKAPPA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GKAPPA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GKAPPA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GKAPPA per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +4.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Golden Kappa (GKAPPA) rinkos informacija

$ 89.01K
$ 89.01K$ 89.01K

--
----

$ 89.01K
$ 89.01K$ 89.01K

777.69B
777.69B 777.69B

777,691,071,959.5625
777,691,071,959.5625 777,691,071,959.5625

Dabartinė Golden Kappa rinkos kapitalizacija yra $ 89.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GKAPPA apyvartoje yra 777.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 777691071959.5625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 89.01K

Golden Kappa (GKAPPA) kainos istorija USD

Šiandienos Golden Kappa kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Kappa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Kappa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Kappa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.28%
30 dienų$ 0+19.35%
60 dienų$ 0-50.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Golden Kappa (GKAPPA) išteklius

Oficiali svetainė

Golden Kappa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Golden Kappa (GKAPPA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Golden Kappa (GKAPPA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Golden Kappa prognozes.

Peržiūrėkite Golden Kappa kainos prognozę dabar!

GKAPPA į vietos valiutas

Golden Kappa (GKAPPA) Tokenomika

Supratimas apie Golden Kappa (GKAPPA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GKAPPAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Golden Kappa (GKAPPA)

Kiek Golden Kappa(GKAPPA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GKAPPA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GKAPPA į USD kaina?
Dabartinė GKAPPA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Golden Kappa rinkos kapitalizacija?
GKAPPA rinkos kapitalizacija yra $ 89.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GKAPPA apyvartoje?
GKAPPA apyvartoje yra 777.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GKAPPA kaina?
GKAPPA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GKAPPA kaina?
GKAPPA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GKAPPA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GKAPPA yra --USD.
Ar GKAPPA kaina šiais metais kils?
GKAPPA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GKAPPA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:04:16(UTC+8)

Golden Kappa (GKAPPA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.