Golden Inu kaina (GOLDEN)
0.00%
+1.81%
+2.28%
+2.28%
Golden Inu (GOLDEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOLDEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOLDEN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOLDEN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Golden Inu rinkos kapitalizacija yra $ 107.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOLDEN apyvartoje yra 18,044.91T vienetų, o bendras kiekis siekia 4.7044738431030376e+16. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 281.47K
Šiandienos Golden Inu kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Inu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Inu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Inu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.81%
|30 dienų
|$ 0
|-3.55%
|60 dienų
|$ 0
|+32.45%
|90 dienų
|$ 0
|--
At the heart of our endeavors lies the "Golden Inu," a token pioneered by Goldenize Labs. This token is not just a digital asset; it's an invitation to an exhilarating adventure. Members of our community embark on challenging quests, striving to earn bounties and invaluable experience points. Every successfully completed bounty enhances a member's reputation within the horde, paving the way to unlock exclusive opportunities and rewards. The uniqueness of Golden Inu is encapsulated by its foundational philosophy, one that is inspired by the legendary Golden Horde of the 13th century. Our primary ambition is to cultivate a close-knit community, mirroring the unity and strength of the Golden Horde. We envision a decentralized economy, empowering individuals with unbridled control over their finances, unshackled from the chains of centralization. To fortify our community's trust, we've taken robust measures such as a locked liquidity pool, automated liquidity growth pegged to volume, and a stringent KYC process. But what is the tale behind Golden Inu? Its lore is deeply intertwined with the saga of the Golden Horde - fierce conquerors who etched their names in history by forging an empire on the tenets of unity and might. Embodying these very principles, our project seeks to rally like-minded enthusiasts, setting our sights on conquering the coin market and the burgeoning NFT domain. However, the Golden Inuverse is more than just a token. We are pioneering a foray into the realm of play-to-earn games, adding another dimension to our diverse portfolio. Moreover, we are on the cusp of unveiling a state-of-the-art decentralized exchange (DEX). Pushing our innovative spirit even further, we're conceptualizing the "Golden Bazaar"—an avant-garde marketplace that endeavors to amalgamate the prowess of platforms like Shopify and Amazon. In the forthcoming phases of Golden Inu, we're poised to launch our Decentralized Exchange. Beyond the technological advancements, we're all about community enrichment. Every week, we aim to spotlight and reward our most spirited members with additional perks in the guise of Golden Inu tokens. For those pondering the utility of the Golden Inu token, it serves as a keystone within the Golden Horde ecosystem. Beyond mere transactions, it's a vessel to earn rewards, elevate one's reputation, and access a treasure trove of exclusive opportunities. With rewards dangling for unwavering loyalty and commitment, Golden Inu isn't just a token—it's the beginning of an enthralling odyssey in the crypto cosmos.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Golden Inu (GOLDEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Golden Inu (GOLDEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Golden Inu prognozes.
Peržiūrėkite Golden Inu kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Golden Inu (GOLDEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOLDENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.