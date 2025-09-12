Golden Doge kaina (GDOGE)
Golden Doge (GDOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GDOGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GDOGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Golden Doge rinkos kapitalizacija yra $ 82.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GDOGE apyvartoje yra 100,000.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.69K
Šiandienos Golden Doge kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Doge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Doge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Doge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.