Golden Ape logotipas

Golden Ape kaina (GAPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 GAPE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
Golden Ape (GAPE) kainos grafikas realiu laiku
Golden Ape (GAPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

+0.53%

+11.59%

+11.59%

Golden Ape (GAPE) realiojo laiko kaina yra $0.00001657. Per pastarąsias 24 valandas GAPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001638 iki aukščiausios $ 0.00001667 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAPE kaina yra $ 0.00149718, o žemiausia – $ 0.00001067.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAPE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Golden Ape (GAPE) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Golden Ape rinkos kapitalizacija yra $ 15.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GAPE apyvartoje yra 933.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 933603126.574612. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.47K

Golden Ape (GAPE) kainos istorija USD

Šiandienos Golden Ape kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Ape 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000073874.
Golden Ape 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000042039.
Golden Ape 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000004526550875191835.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.53%
30 dienų$ +0.0000073874+44.58%
60 dienų$ +0.0000042039+25.37%
90 dienų$ +0.000004526550875191835+37.59%

Kas yra Golden Ape (GAPE)

GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!

Golden Ape (GAPE) išteklius

Oficiali svetainė

Golden Ape kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Golden Ape (GAPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Golden Ape (GAPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Golden Ape prognozes.

Peržiūrėkite Golden Ape kainos prognozę dabar!

GAPE į vietos valiutas

Golden Ape (GAPE) Tokenomika

Supratimas apie Golden Ape (GAPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Golden Ape (GAPE)

Kiek Golden Ape(GAPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GAPE kaina USD valiuta yra 0.00001657USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GAPE į USD kaina?
Dabartinė GAPE kaina USD valiuta yra $ 0.00001657. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Golden Ape rinkos kapitalizacija?
GAPE rinkos kapitalizacija yra $ 15.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GAPE apyvartoje?
GAPE apyvartoje yra 933.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GAPE kaina?
GAPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00149718USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GAPE kaina?
GAPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001067USD.
Kokia yra GAPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GAPE yra --USD.
Ar GAPE kaina šiais metais kils?
GAPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GAPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
