Golden Ape kaina (GAPE)
+0.53%
+11.59%
+11.59%
Golden Ape (GAPE) realiojo laiko kaina yra $0.00001657. Per pastarąsias 24 valandas GAPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001638 iki aukščiausios $ 0.00001667 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAPE kaina yra $ 0.00149718, o žemiausia – $ 0.00001067.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAPE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Golden Ape rinkos kapitalizacija yra $ 15.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GAPE apyvartoje yra 933.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 933603126.574612. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.47K
Šiandienos Golden Ape kainos pokytis į USD: $ 0.
Golden Ape 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000073874.
Golden Ape 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000042039.
Golden Ape 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000004526550875191835.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.53%
|30 dienų
|$ +0.0000073874
|+44.58%
|60 dienų
|$ +0.0000042039
|+25.37%
|90 dienų
|$ +0.000004526550875191835
|+37.59%
GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!
Supratimas apie Golden Ape (GAPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GAPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.