Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers.
Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link.
Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
Gold DAO (GOLDAO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gold DAO (GOLDAO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GOLDAO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GOLDAO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GOLDAO tokenomiką, galite peržiūrėti GOLDAO tokeno kainą realiuoju laiku!
