Gold DAO kaina (GOLDAO)
+1.28%
+1.67%
+11.62%
+11.62%
Gold DAO (GOLDAO) realiojo laiko kaina yra $0.02128213. Per pastarąsias 24 valandas GOLDAO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02001907 iki aukščiausios $ 0.02142229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOLDAO kaina yra $ 0.087434, o žemiausia – $ 0.01322844.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOLDAO per pastarąją valandą pasikeitė +1.28%, per 24 valandas – +1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gold DAO rinkos kapitalizacija yra $ 15.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOLDAO apyvartoje yra 721.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 991712107.931547. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.11M
Šiandienos Gold DAO kainos pokytis į USD: $ +0.00034953.
Gold DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006628979.
Gold DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0026083059.
Gold DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01012108549779171.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00034953
|+1.67%
|30 dienų
|$ +0.0006628979
|+3.11%
|60 dienų
|$ -0.0026083059
|-12.25%
|90 dienų
|$ -0.01012108549779171
|-32.22%
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.