Godcoin logotipas

Godcoin kaina (GOD)

Neįtraukta į sąrašą

1 GOD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00428593
$0.00428593$0.00428593
0.00%1D
USD
Godcoin (GOD) kainos grafikas realiu laiku
Godcoin (GOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.137882
$ 0.137882$ 0.137882

$ 0.00396005
$ 0.00396005$ 0.00396005

--

--

-0.44%

-0.44%

Godcoin (GOD) realiojo laiko kaina yra $0.00428593. Per pastarąsias 24 valandas GOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOD kaina yra $ 0.137882, o žemiausia – $ 0.00396005.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.44%.

Godcoin (GOD) rinkos informacija

$ 385.31K
$ 385.31K$ 385.31K

--
----

$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M

89.90M
89.90M 89.90M

777,777,777.0
777,777,777.0 777,777,777.0

Dabartinė Godcoin rinkos kapitalizacija yra $ 385.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOD apyvartoje yra 89.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 777777777.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.33M

Godcoin (GOD) kainos istorija USD

Šiandienos Godcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Godcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006581958.
Godcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005449371.
Godcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00560380852407603.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0006581958-15.35%
60 dienų$ -0.0005449371-12.71%
90 dienų$ -0.00560380852407603-56.66%

Kas yra Godcoin (GOD)

Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure. The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more. Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption. Enter $GOD and InfiniGods. InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile. More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game. InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry.

Godcoin (GOD) išteklius

Oficiali svetainė

Godcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Godcoin (GOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Godcoin (GOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Godcoin prognozes.

Peržiūrėkite Godcoin kainos prognozę dabar!

GOD į vietos valiutas

Godcoin (GOD) Tokenomika

Supratimas apie Godcoin (GOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Godcoin (GOD)

Kiek Godcoin(GOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOD kaina USD valiuta yra 0.00428593USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOD į USD kaina?
Dabartinė GOD kaina USD valiuta yra $ 0.00428593. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Godcoin rinkos kapitalizacija?
GOD rinkos kapitalizacija yra $ 385.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOD apyvartoje?
GOD apyvartoje yra 89.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOD kaina?
GOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.137882USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOD kaina?
GOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00396005USD.
Kokia yra GOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOD yra --USD.
Ar GOD kaina šiais metais kils?
GOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
