GoCharge Tech kaina (CHARGED)

1 CHARGED į USD – tiesioginė kaina:

$0.00073587
$0.00073587
-0.80%1D
GoCharge Tech (CHARGED) kainos grafikas realiu laiku
GoCharge Tech (CHARGED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0007263
24 val. žemiausia
$ 0.00074341
24 val. aukščiausia

$ 0.0007263
$ 0.00074341
$ 0.01302541
$ 0.00064235
-0.51%

-0.84%

-1.75%

-1.75%

GoCharge Tech (CHARGED) realiojo laiko kaina yra $0.00073587. Per pastarąsias 24 valandas CHARGED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007263 iki aukščiausios $ 0.00074341 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHARGED kaina yra $ 0.01302541, o žemiausia – $ 0.00064235.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHARGED per pastarąją valandą pasikeitė -0.51%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoCharge Tech (CHARGED) rinkos informacija

$ 0.00
--
$ 139.37K
0.00
189,388,000.0
Dabartinė GoCharge Tech rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHARGED apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 189388000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.37K

GoCharge Tech (CHARGED) kainos istorija USD

Šiandienos GoCharge Tech kainos pokytis į USD: $ 0.
GoCharge Tech 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001142978.
GoCharge Tech 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000969945.
GoCharge Tech 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001465308514821677.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.84%
30 dienų$ -0.0001142978-15.53%
60 dienų$ -0.0000969945-13.18%
90 dienų$ -0.0001465308514821677-16.60%

Kas yra GoCharge Tech (CHARGED)

Utility token that unlocks payments for electric vehicle charging and power bank rentals in our GoCharge Tech ecosystem.

GoCharge Tech (CHARGED) išteklius

GoCharge Tech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoCharge Tech (CHARGED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoCharge Tech (CHARGED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoCharge Tech prognozes.

Peržiūrėkite GoCharge Tech kainos prognozę dabar!

CHARGED į vietos valiutas

GoCharge Tech (CHARGED) Tokenomika

Supratimas apie GoCharge Tech (CHARGED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHARGEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoCharge Tech (CHARGED)

Kiek GoCharge Tech(CHARGED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHARGED kaina USD valiuta yra 0.00073587USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHARGED į USD kaina?
Dabartinė CHARGED kaina USD valiuta yra $ 0.00073587. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoCharge Tech rinkos kapitalizacija?
CHARGED rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHARGED apyvartoje?
CHARGED apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHARGED kaina?
CHARGED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01302541USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHARGED kaina?
CHARGED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00064235USD.
Kokia yra CHARGED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHARGED yra --USD.
Ar CHARGED kaina šiais metais kils?
CHARGED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHARGED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
