goBTC kaina (GOBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 GOBTC į USD – tiesioginė kaina:

$115,687
$115,687$115,687
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
goBTC (GOBTC) kainos grafikas realiu laiku
goBTC (GOBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 112,770
$ 112,770$ 112,770
24 val. žemiausia
$ 116,222
$ 116,222$ 116,222
24 val. aukščiausia

$ 112,770
$ 112,770$ 112,770

$ 116,222
$ 116,222$ 116,222

$ 125,120
$ 125,120$ 125,120

$ 6,486.32
$ 6,486.32$ 6,486.32

-0.47%

+1.30%

+4.00%

+4.00%

goBTC (GOBTC) realiojo laiko kaina yra $115,234. Per pastarąsias 24 valandas GOBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 112,770 iki aukščiausios $ 116,222 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOBTC kaina yra $ 125,120, o žemiausia – $ 6,486.32.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – +1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

goBTC (GOBTC) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 13.48M
$ 13.48M$ 13.48M

0.00
0.00 0.00

117.0
117.0 117.0

Dabartinė goBTC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOBTC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 117.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.48M

goBTC (GOBTC) kainos istorija USD

Šiandienos goBTC kainos pokytis į USD: $ +1,479.14.
goBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,969.2697002000.
goBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,246.8914530000.
goBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,719.87363333495.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1,479.14+1.30%
30 dienų$ -3,969.2697002000-3.44%
60 dienų$ -4,246.8914530000-3.68%
90 dienų$ +9,719.87363333495+9.21%

Kas yra goBTC (GOBTC)

Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

goBTC (GOBTC) išteklius

Oficiali svetainė

goBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos goBTC (GOBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų goBTC (GOBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes goBTC prognozes.

Peržiūrėkite goBTC kainos prognozę dabar!

GOBTC į vietos valiutas

goBTC (GOBTC) Tokenomika

Supratimas apie goBTC (GOBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie goBTC (GOBTC)

Kiek goBTC(GOBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOBTC kaina USD valiuta yra 115,234USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOBTC į USD kaina?
Dabartinė GOBTC kaina USD valiuta yra $ 115,234. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra goBTC rinkos kapitalizacija?
GOBTC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOBTC apyvartoje?
GOBTC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOBTC kaina?
GOBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 125,120USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOBTC kaina?
GOBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 6,486.32USD.
Kokia yra GOBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOBTC yra --USD.
Ar GOBTC kaina šiais metais kils?
GOBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:11:38(UTC+8)

goBTC (GOBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.