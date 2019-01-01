Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomika
Goatseus Poppimus (POPGOAT) Informacija
🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀
Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų POPGOAT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek POPGOAT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate POPGOAT tokenomiką, galite peržiūrėti POPGOAT tokeno kainą realiuoju laiku!
POPGOAT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda POPGOAT? Mūsų POPGOAT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.