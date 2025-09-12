Daugiau apie GLEBE

goatseglebe (GLEBE) kainos grafikas realiu laiku
goatseglebe (GLEBE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

goatseglebe (GLEBE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GLEBE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLEBE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLEBE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

goatseglebe (GLEBE) rinkos informacija

$ 12.85K
$ 12.85K$ 12.85K

$ 12.85K
$ 12.85K$ 12.85K

993.85M
993.85M 993.85M

993,845,826.516801
993,845,826.516801 993,845,826.516801

Dabartinė goatseglebe rinkos kapitalizacija yra $ 12.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLEBE apyvartoje yra 993.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 993845826.516801. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.85K

goatseglebe (GLEBE) kainos istorija USD

Šiandienos goatseglebe kainos pokytis į USD: $ 0.
goatseglebe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
goatseglebe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
goatseglebe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+15.30%
60 dienų$ 0+4.46%
90 dienų$ 0--

Kas yra goatseglebe (GLEBE)

Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

goatseglebe (GLEBE) išteklius

Oficiali svetainė

goatseglebe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos goatseglebe (GLEBE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų goatseglebe (GLEBE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes goatseglebe prognozes.

Peržiūrėkite goatseglebe kainos prognozę dabar!

GLEBE į vietos valiutas

goatseglebe (GLEBE) Tokenomika

Supratimas apie goatseglebe (GLEBE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLEBEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie goatseglebe (GLEBE)

Kiek goatseglebe(GLEBE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GLEBE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GLEBE į USD kaina?
Dabartinė GLEBE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra goatseglebe rinkos kapitalizacija?
GLEBE rinkos kapitalizacija yra $ 12.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GLEBE apyvartoje?
GLEBE apyvartoje yra 993.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GLEBE kaina?
GLEBE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GLEBE kaina?
GLEBE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GLEBE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GLEBE yra --USD.
Ar GLEBE kaina šiais metais kils?
GLEBE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GLEBE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.