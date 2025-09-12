Daugiau apie ASK

GoAsk logotipas

GoAsk kaina (ASK)

Neįtraukta į sąrašą

1 ASK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GoAsk (ASK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:37:53(UTC+8)

GoAsk (ASK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0100893
$ 0.0100893$ 0.0100893

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.78%

-6.95%

-6.95%

GoAsk (ASK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ASK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASK kaina yra $ 0.0100893, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoAsk (ASK) rinkos informacija

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

--
----

$ 11.14K
$ 11.14K$ 11.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė GoAsk rinkos kapitalizacija yra $ 11.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.14K

GoAsk (ASK) kainos istorija USD

Šiandienos GoAsk kainos pokytis į USD: $ 0.
GoAsk 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GoAsk 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GoAsk 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.78%
30 dienų$ 0-6.33%
60 dienų$ 0-91.58%
90 dienų$ 0--

Kas yra GoAsk (ASK)

Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural.

GoAsk (ASK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GoAsk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoAsk (ASK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoAsk (ASK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoAsk prognozes.

Peržiūrėkite GoAsk kainos prognozę dabar!

ASK į vietos valiutas

GoAsk (ASK) Tokenomika

Supratimas apie GoAsk (ASK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoAsk (ASK)

Kiek GoAsk(ASK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ASK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ASK į USD kaina?
Dabartinė ASK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoAsk rinkos kapitalizacija?
ASK rinkos kapitalizacija yra $ 11.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ASK apyvartoje?
ASK apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ASK kaina?
ASK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0100893USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ASK kaina?
ASK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ASK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ASK yra --USD.
Ar ASK kaina šiais metais kils?
ASK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ASK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GoAsk (ASK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.