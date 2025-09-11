Daugiau apie GBEX

Globiance Exchange kaina (GBEX)

Neįtraukta į sąrašą

1 GBEX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+6.00%1D
USD
Globiance Exchange (GBEX) kainos grafikas realiu laiku
Globiance Exchange (GBEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+6.09%

+6.23%

+6.23%

Globiance Exchange (GBEX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GBEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GBEX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GBEX per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Globiance Exchange (GBEX) rinkos informacija

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

368.29T
368.29T 368.29T

500,000,000,000,000.0
500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Dabartinė Globiance Exchange rinkos kapitalizacija yra $ 1.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GBEX apyvartoje yra 368.29T vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.75M

Globiance Exchange (GBEX) kainos istorija USD

Šiandienos Globiance Exchange kainos pokytis į USD: $ 0.
Globiance Exchange 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Globiance Exchange 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Globiance Exchange 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.09%
30 dienų$ 0-5.37%
60 dienų$ 0-15.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra Globiance Exchange (GBEX)

Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.

Globiance Exchange (GBEX) išteklius

Oficiali svetainė

Globiance Exchange kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Globiance Exchange (GBEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Globiance Exchange (GBEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Globiance Exchange prognozes.

Peržiūrėkite Globiance Exchange kainos prognozę dabar!

GBEX į vietos valiutas

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomika

Supratimas apie Globiance Exchange (GBEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GBEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Globiance Exchange (GBEX)

Kiek Globiance Exchange(GBEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GBEX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GBEX į USD kaina?
Dabartinė GBEX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Globiance Exchange rinkos kapitalizacija?
GBEX rinkos kapitalizacija yra $ 1.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GBEX apyvartoje?
GBEX apyvartoje yra 368.29TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GBEX kaina?
GBEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GBEX kaina?
GBEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GBEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GBEX yra --USD.
Ar GBEX kaina šiais metais kils?
GBEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GBEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Globiance Exchange (GBEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.