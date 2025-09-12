Daugiau apie GCR

Global Coin Research logotipas

Global Coin Research kaina (GCR)

Neįtraukta į sąrašą

1 GCR į USD – tiesioginė kaina:

$0.125366
$0.125366$0.125366
0.00%1D
USD
Global Coin Research (GCR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:34:33(UTC+8)

Global Coin Research (GCR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.24
$ 13.24$ 13.24

$ 0.124562
$ 0.124562$ 0.124562

--

--

0.00%

0.00%

Global Coin Research (GCR) realiojo laiko kaina yra $0.125366. Per pastarąsias 24 valandas GCR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GCR kaina yra $ 13.24, o žemiausia – $ 0.124562.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GCR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Global Coin Research (GCR) rinkos informacija

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Global Coin Research rinkos kapitalizacija yra $ 1.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GCR apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.25M

Global Coin Research (GCR) kainos istorija USD

Šiandienos Global Coin Research kainos pokytis į USD: $ 0.
Global Coin Research 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0044494023.
Global Coin Research 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0128951592.
Global Coin Research 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0044494023-3.54%
60 dienų$ -0.0128951592-10.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Global Coin Research (GCR)

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Global Coin Research (GCR) išteklius

Oficiali svetainė

Global Coin Research kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Global Coin Research (GCR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Global Coin Research (GCR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Global Coin Research prognozes.

Peržiūrėkite Global Coin Research kainos prognozę dabar!

GCR į vietos valiutas

Global Coin Research (GCR) Tokenomika

Supratimas apie Global Coin Research (GCR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GCRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Global Coin Research (GCR)

Kiek Global Coin Research(GCR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GCR kaina USD valiuta yra 0.125366USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GCR į USD kaina?
Dabartinė GCR kaina USD valiuta yra $ 0.125366. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Global Coin Research rinkos kapitalizacija?
GCR rinkos kapitalizacija yra $ 1.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GCR apyvartoje?
GCR apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GCR kaina?
GCR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.24USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GCR kaina?
GCR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.124562USD.
Kokia yra GCR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GCR yra --USD.
Ar GCR kaina šiais metais kils?
GCR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GCR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
