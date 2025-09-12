Daugiau apie GIRLS

GIRLS kaina (GIRLS)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
GIRLS (GIRLS) kainos informacija (USD)

GIRLS (GIRLS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GIRLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0. Visų laikų aukščiausia GIRLS kaina yra $ 0.00190055, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIRLS per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė GIRLS rinkos kapitalizacija yra $ 8.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GIRLS apyvartoje yra 999.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 999599347.058525. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.21K

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.31%
30 dienų$ 0+15.38%
60 dienų$ 0-2.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra GIRLS (GIRLS)

Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GIRLS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GIRLS (GIRLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GIRLS (GIRLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GIRLS prognozes.

Peržiūrėkite GIRLS kainos prognozę dabar!

GIRLS į vietos valiutas

GIRLS (GIRLS) Tokenomika

Supratimas apie GIRLS (GIRLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIRLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GIRLS (GIRLS)

Kiek GIRLS(GIRLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIRLS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIRLS į USD kaina?
Dabartinė GIRLS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GIRLS rinkos kapitalizacija?
GIRLS rinkos kapitalizacija yra $ 8.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIRLS apyvartoje?
GIRLS apyvartoje yra 999.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIRLS kaina?
GIRLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00190055USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIRLS kaina?
GIRLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GIRLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIRLS yra --USD.
Ar GIRLS kaina šiais metais kils?
GIRLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIRLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:52:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.