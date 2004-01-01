Girl with a Pearl (PEARL) Tokenomika
Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain.
Girl with a Pearl (PEARL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Girl with a Pearl (PEARL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Girl with a Pearl (PEARL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Girl with a Pearl (PEARL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEARL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PEARL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PEARL tokenomiką, galite peržiūrėti PEARL tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.