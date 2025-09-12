Daugiau apie GIGADAD

Gigadad logotipas

Gigadad kaina (GIGADAD)

Neįtraukta į sąrašą

1 GIGADAD į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-9.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Gigadad (GIGADAD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:19:09(UTC+8)

Gigadad (GIGADAD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-9.31%

-19.28%

-19.28%

Gigadad (GIGADAD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GIGADAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIGADAD kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIGADAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – -9.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gigadad (GIGADAD) rinkos informacija

$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

--
----

$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,393.642157
999,875,393.642157 999,875,393.642157

Dabartinė Gigadad rinkos kapitalizacija yra $ 15.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GIGADAD apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999875393.642157. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.40K

Gigadad (GIGADAD) kainos istorija USD

Šiandienos Gigadad kainos pokytis į USD: $ 0.
Gigadad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gigadad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gigadad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-9.31%
30 dienų$ 0-61.66%
60 dienų$ 0-77.40%
90 dienų$ 0--

Kas yra Gigadad (GIGADAD)

GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.

Gigadad (GIGADAD) išteklius

Oficiali svetainė

Gigadad kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gigadad (GIGADAD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gigadad (GIGADAD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gigadad prognozes.

Peržiūrėkite Gigadad kainos prognozę dabar!

GIGADAD į vietos valiutas

Gigadad (GIGADAD) Tokenomika

Supratimas apie Gigadad (GIGADAD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIGADADišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gigadad (GIGADAD)

Kiek Gigadad(GIGADAD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIGADAD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIGADAD į USD kaina?
Dabartinė GIGADAD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gigadad rinkos kapitalizacija?
GIGADAD rinkos kapitalizacija yra $ 15.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIGADAD apyvartoje?
GIGADAD apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIGADAD kaina?
GIGADAD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIGADAD kaina?
GIGADAD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GIGADAD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIGADAD yra --USD.
Ar GIGADAD kaina šiais metais kils?
GIGADAD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIGADAD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:19:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.