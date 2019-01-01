Gigacat (GCAT) Tokenomika
Gigacat is the strongest chad among all cats on the Solana network. $GCAT
GIGACAT is the ultimate fusion of two of the most powerful forces in the Solana ecosystem: the iconic meme cat culture and the unstoppable Gigachad energy.
Born from the desire to create the strongest, most dominant meme coin on Solana, GIGACAT represents the epitome of strength, coolness, and dominance.
A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money.
Gigacat (GCAT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Gigacat (GCAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Gigacat (GCAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gigacat (GCAT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GCAT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GCAT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GCAT tokenomiką, galite peržiūrėti GCAT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.